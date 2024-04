El contador público y especialista en gestión pública Iván Carrera Juárez informó que la Subgerencia de Estudios del Municipio Provincial Mariscal Nieto no pudo realizar en un año el expediente técnico para la construcción de la obra Casa de la Juventud.

Por tal motivo la comuna lanzó una licitación en la que 21 empresas consultoras se presentaron, siendo recibidas dos, pero que al final no fueron aceptadas. La convocatoria fue declarada desierta el 5 de abril lo que generó el llamado a licitación por segunda vez.

Reducen requisitos de experiencia

Un hecho extraño que detectó Carrera Juárez fue que la supervisora y encargada del proceso de selección, Carol Estefany Condori Arohuanca, aprovechando el pedido de uno de los postores bajó radicalmente los años de experiencia del equipo profesional que se encargará de hacer el expediente valorizado en más de un cuarto de millón de soles.

“Las bases del municipio demandaban experiencia de entre tres a cuatro años para los especialistas que realizarán el expediente, pero bajaron la valla a entre seis meses a un año y eso no es correcto. Cambiaron las reglas de juego por particularidades y ello no garantiza la calidad del expediente para un proyecto que bordea los S/ 40 millones. Por las observaciones no va cumplirse los plazos establecidos”, aseveró el especialista.

Alcalde se interesará en proyecto

Por su parte el alcalde Jhon Larry Coayla afirmó que ha quedado desierta la licitación y desconoce los detalles del porqué no calificaron las más de 20 empresas que se presentaron. “Desconozco cuánto demorará, esperemos que inicie la construcción en noviembre (…) voy a interesarme en el proyecto porque no conozco el detalle de la obra”, acotó la autoridad.