Aproximadamente cien pobladores de los distritos de Omate y San Antonio, en Moquegua, recibieron atención por parte del programa Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), informó la Unidad Territorial quienes detallaron que muchos de ellos no conocían todos los beneficios del programa.

La primera intervención se realizó en San Antonio, mediante una feria de servicios que integró a otros programas del Midis como Pensión 65, Cuna Más y el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Al día siguiente, la atención se trasladó a Omate en el marco de la actividad “Gore en tu barrio”, organizada por el Gobierno Regional de Moquegua. Los asistentes destacaron la importancia de estas campañas que evitan traslados costosos.

En ambos distritos, las principales consultas se centraron en el funcionamiento del programa, los requisitos de afiliación (dirigidos a gestantes o madres con recién nacidos de hasta un mes) y el proceso para acceder. Asimismo, se informó sobre los compromisos que deben asumir las familias para recibir el incentivo económico bimestral de S/200.