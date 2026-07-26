Santiago M. T., de 12 años, murió cuando viajaba al distrito de Inclán para visitar a sus abuelos paternos y pasar con ellos las vacaciones de medio año por Fiestas Patrias. El menor fue una de las cinco víctimas del choque frontal entre un bus interprovincial y una miniván ocurrido en el kilómetro 1292 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del Campo de la Alianza, en Tacna.

El menor estudiaba en la institución educativa José Rosa Ara, ubicada en el Cercado de Tacna, y había iniciado sus vacaciones escolares de medio año el viernes 24 de julio.

Según sus familiares, Santiago se dirigía hacia la zona agrícola de Proter Sama, en el distrito de Inclán, donde tenía previsto permanecer una o dos semanas con sus abuelos paternos y ayudarlos en las labores del campo.

Accidente dejó cinco personas fallecidas

El niño fue una de las cinco víctimas mortales del choque entre un bus de la empresa de transportes Copacabana, que cubría la ruta Puno-Tacna, y una miniván que se desplazaba desde la ciudad de Tacna hacia Inclán.

El impacto ocurrió en un sector de la carretera cubierto por neblina. Las circunstancias exactas del accidente deberán ser determinadas por las investigaciones policiales y los peritajes correspondientes.

El padre del menor, quien esperaba a su hijo en Proter Sama, se enteró del accidente por medios radiales y acudió de inmediato al lugar.

Al llegar, encontró a Santiago sin vida en uno de los asientos del vehículo menor, que presentaba severos daños producto de la colisión.

Familiares exigen investigación y sanción

Irene Montoya Barreto, abuela del menor, informó que Santiago viajaba acompañado de su comadre Irene Ticona y de otra de sus nietas.

Ambas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Hipólito Unanue de Tacna para recibir atención médica.

Montoya exigió que se investigue el comportamiento del conductor del bus interprovincial y que se impongan las sanciones correspondientes en caso se determine responsabilidad.

Una de las hipótesis preliminares señala que el conductor del bus habría intentado adelantar a otro vehículo en medio de la neblina. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Tres menores fueron atendidos en el hospital

El Hospital Hipólito Unanue informó que tres menores de edad ingresaron al servicio de emergencia después del accidente.

Las autoridades continuaban con las diligencias para establecer las causas del choque, identificar plenamente a las víctimas y determinar las responsabilidades.