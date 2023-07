El obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua monseñor Marco Antonio Cortez Lara informó que la Conferencia Episcopal Peruana emitió un pronunciamiento donde se pide a los manifestantes que de salir a protestar hoy lo hagan de forma pacífica y sin alterar el orden público.

Sostuvo que es un derecho constitucional la protesta y la Iglesia Católica lo respeta, pero también existe el derecho al libre tránsito y que las personas puedan generar sus propios ingresos y no ser afectados por huelgas.

Nadie debe obligar a protestar

El prelado de la Iglesia Católica en la región instó a no usar la violencia en la protesta y nadie los puede obligar, siendo una forma de manipulación que no van a ser reivindicados. Invitó a la población a tomar consciencia.

Contó que personas han llegado hasta la Curia Episcopal en Tacna para pedirle rezar por el país y mantenerse una sociedad democrática, con desarrollo y el bien común.

Prelado exhorta a reflexionar

Añadió que no se puede inclinar la balanza para un lado y debe utilizarse el sentido común y no de enfrentarse entre las personas.

“Hay que reflexionar si los actos que buscamos nos pueden llevar a resultados, el fin no justifica los medios, por más que uno pueda sentirse cansado o defraudado de un gobierno o estado, debemos entender que son autoridades que rigen por un tiempo en el país, cada ciudadano debe ponderar como debe llegar a la solución, ser diversos en el país no implica ser antagónicos, si somos diferentes debemos entendernos, las diferencias no son para atacarnos, son hechos que han pasado y debemos aprender de ello”, reflexionó el obispo.

La autoridad eclesiástica espera que tampoco existan excesos que causen daños en las personas.