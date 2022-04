El director regional de Salud en Tacna Oscar Galdos Rodríguez advirtió que se tiene un lote de 12,500 vacunas que vencerá el próximo 30 de abril y por ello instó a la población a inocularse para estar protegidos y reducir los riesgos del contagio por la COVID-19.

MIRA AQUÍ : Salud inicia vacunación de cuarta dosis a población de Tacna

Aclaró que son 11 mil dosis pediátricas del laboratorio Pfizer y 1,500 de AstraZeneca para adultos las que vencerán la próxima semana, ante ello dijo que se intensificará las campañas de vacunación en la ciudad.

Avance de vacunación

El galeno indicó que se tiene un avance de vacunación a niños de 5 a 11 años con el 49% con la primera dosis y 29% con la segunda, siendo baja las atenciones en la población por la negativa de padres de familia que no autorizan la inoculación en sus hijos.

MIRA ESTO : Hospital Hipólito Unanue brindará quimioterapia a pacientes oncológicos de Tacna

Aclaró que el lote de vacunas debe ser empleado, caso contrario será inmovilizado y devuelto al Ministerio de Salud, siendo el último que se reciba al ya acabarse la dotación de dosis en el país. “Si los padres de familia no vacunan a sus hijos menores hasta el 30 de abril, no tendrán oportunidad de hacerlo luego, no sabemos cuándo pueda llegar un nuevo lote al país”, comentó.

Caducidad de vacunas

Sobre la vacuna Sinopharm dijo que su fecha de vencimiento es el 2023 y las Pfizer en agosto para los adultos para que reciban la tercera dosis a quienes insta a inmunizarse al todavía no superar el 50% de la población objetivo mayor de 12 años.

Recordó que si los padres de familia pretenden viajar a Chile por la frontera terrestre deben contar con las dos dosis, de no contar con ellas no podrán salir del Perú.

Sobre la aplicación de la vacuna dijo que se intensificarán las jornadas y hoy habrá una masiva en el Parque del Niño en el distrito Gregorio Albarracín de 14 h a 18 h.