Un grupo de ciudadanos peruanos y chilenos protestó ayer a las 11 h en las afueras de la sede del Consulado General de Chile en Tacna para expresar su rechazo a la demora en la reapertura de la frontera terrestre entre Tacna y Arica.

MIRA AQUÍ: Reportan primer caso de sospecha de ómicron en Tacna

“Nos encontramos decepcionados del gobierno chileno, primero dijeron que iba a abrir el 1 de diciembre y luego el 4 de enero, pero hasta la fecha nada, no podemos reunirnos con nuestras familias, queremos que reabran ya”, manifestó Carmen Ninaja. Añadió que esperan que regresen sus parientes que se encuentran en Chile y que no los ven desde que la frontera cerró el 16 de marzo del 2020.

Separados por medida sanitaria

“Tengo mi esposo allá, me encuentro aquí sola con mi hija, son dos años en que no puedo ir para allá, mi esposo se tuvo que quedar porque trabaja, lo único que quiero es volver a verlo, la unidad familiar ha quedado rota y no es justo, mi hija es chilena y no ve a su padre hace dos años”, manifestó sollozando la ciudadana Cecilia Zegarra.

Cuestionaron el argumento del cuidado por la variante ómicron, cuando en Arica se está organizando el Carnaval Con la Fuerza del Sol y festivales en la playa.

Otros indicaron que muchos chilenos y peruanos se han visto obligados a cruzar la frontera clandestinamente por Colchane hacia Bolivia y de allí a Perú, poniendo en riesgo sus vidas ante la demora de la reactivación. Añadieron que cuando van al consulado a buscar información sobre la reapertura, han recibido maltratos.

Protesta simultánea en Chile

Ciudadanos chilenos llegaron ayer hasta el complejo fronterizo de Chacalluta reclamando públicamente al gobierno del país sureño que se reabra pronto la frontera con Perú a fin de que puedan viajar para reencontrarse con sus familiares.

Protesta en Arica para que reabran la frontera peruano chilena. (Foto: Difusión)

Las protestas también se presentaron en la sede de la gobernación de Arica y Parinacota, cuyo gobernador Jorge Díaz Ibarra se opuso a la rehabilitación del paso cuando fue anunciado para el 1 de diciembre aduciendo que no había sido consultado. Los manifestantes pidieron que se dé una reapertura de la frontera por un tema de humanidad.