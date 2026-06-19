La Contraloría dio a conocer que las columnas de concreto utilizadas para el sostenimiento de las mallas raschel en la institución educativa José Antonio Encinas Franco de Viñani se encuentran inclinadas, con fisuras y en riesgo de colapsar, lo que pone en riesgo la salud de los estudiantes.

Así lo reveló a través del Informe de visita de control 032-2026 del órgano de control del Gobierno Regional de Tacna.

Obra de 20 millones de soles

Según el documento, dichas estructuras fueron levantadas como parte del proyecto de ampliación del plantel ejecutada en el 2021 con una inversión de 20 millones de soles (financiado por Southern) y cuyo proceso de liquidación se aprobó en el 2022 y culminó en el 2023 por parte del Gobierno Regional de Tacna. El órgano de control apunta que pese a los pedidos de la dirección del plantel no se ha implementado acciones para mitigar el riesgo que afrontan docentes y estudiantes.