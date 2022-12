El representante de la Defensoría del Pueblo en Tacna, abogado Edward Vargas Valderrama, exhortó a la población que participa en las manifestaciones que se realizan en la ciudad a hacerlo de forma pacífica y no atentar contra la propiedad pública y privada.

MIRA ESTO | Tacna: Escasea gas licuado de petróleo en principales grifos ante bloqueos de las carreteras

Vargas destacó que hasta el momento no se reportan problemas, salvo el bloqueo de vías que se dan por unas horas. Anotó que se debe optar por el diálogo para no afectar el derecho de las personas que no protestan.

Población afectada con desabastecimiento

Sobre el bloqueo de vías, dijo que se perjudica el tránsito de alimentos, combustible y mercancías y que ha recibido quejas de empresarios y dirigentes de juntas vecinales.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Disponen clases virtuales en colegios, institutos y universidades para proteger a estudiantes

La marcha realizada por cientos de pobladores y feriantes éste martes se hizo de forma pacífica, tan es así que incluso la mayoría llevaba prendas de color blanco.