Policontusos por accidente de transito resultó una docena de escolares del colegio Prócer Manuel Calderón de la Barca en Tacna luego que un bus de la ruta 203 chocara contra un patrullero de la comisaría Gregorio Albarracín. Los heridos fueron trasladados a emergencia del hospital Hipólito Unanue y el centro de salud San Francisco.

Vecinos reportaron el choque entre el bus de placa V1W-712 y el patrullero de la comisaría de Gregorio Albarracín de matrícula ETH-756 (matrícula interna KP-28225). La unidad de transporte público iba con 30 escolares y fue impactado por la parte delantera en el lado izquierdo.

Bus se dirigía al colegio Prócer Manuel Calderón de la Barca. (Foto: Difusión)

Bus realizaba servicio particular

Según pobladores, la unidad de transporte público realizaba el servicio escolar a los menores que viven en el Promuvi para trasladarlos al colegio Calderón de la Barca e iba a una velocidad moderada cuando fue impactada por el patrullero.

Producto del choque cuatro menores de entre 7 a 8 años fueron trasladados en una ambulancia del SAMU a emergencia del hospital Unanue. Otros ocho fueron conducidos al centro de salud San Francisco. Hasta el hospital llegó el gerente de la ruta 203, Fausto Laqui, quien aseguró que el bus no iba a exceso de velocidad y responsabilizó al patrullero del accidente. Acotó que con el SOAT se asumirá los gastos por la atención médica.