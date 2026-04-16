Los días 17 y 18 de abril, autoridades, empresarios y operadores logísticos de Brasil, Bolivia y Perú se darán cita en el “I Encuentro de Integración Legislativa y Logística del Corredor Bioceánico Central: Eje Tacna – Ilo – Matarani”, que organiza el Comité Impulsor de Proyectos Estratégicos de Tacna de la Asociación Civil de Tacna Para Tacna.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de gobiernos subnacionales de Rondonia (Brasil), Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz (Bolivia), así como autoridades y actores clave de Tacna, Ilo y Moquegua.

Ruta más eficiente

Entre los participantes destacan legisladores, líderes cívicos y representantes del sector logístico, quienes analizarán las condiciones reales para posicionar al eje Tacna – Ilo – Matarani como la ruta más corta, eficiente y competitiva para conectar el Atlántico con el Pacífico, enlazando directamente la Amazonía con los mercados de Asia y Europa, a través del puerto de Chancay.

El viernes 17 de abril la jornada será en el Salón Consistorial de la MPT a partir de las 10 h, luego harán un recorrido por la Zofratacna y mesas de trabajo.

El sábado 18 de abril la comitiva se trasladará al puerto de Ilo, donde se realizará una visita técnica a sus instalaciones, incluyendo ENAPU Ilo y la ZED Ilo.