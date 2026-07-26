Santiago M.T. (12) era un niño muy querido en su familia, estudiaba en el colegio José Rosa Ara ubicado en la calle del mismo nombre en el Cercado.

El viernes 24 salió de vacaciones de medio año por las Fiestas Patrias y estaba entusiasmado de pasar una o dos semanas con sus abuelos paternos en la chacra del Proter Sama en el distrito Inclán en Tacna. Estaba creciendo y se sentía muy fuerte para ayudarles en las labores del campo, pero ahora la familia llora su partida.

Muerte instantánea

El niño fue una de las cinco víctimas mortales del choque frontal entre un bus interprovincial de la empresa Copacabana, que recorre de Puno aTacna, y un minibus que iba de la ciudad de Tacna al distrito de Inclán. El accidente ocurrió en la Panamericana Sur Km 1,292, a la altura del Campo de la Alianza.

Su padre no podía contener el llanto desde que lo encontró inerte en un asiento del vehículo que iba a Inclán, ya que pensaba que estaría desmayado, pero luego se percató que un objeto metálico sobresaliente del vehículo le había afectado la cabeza y estaba casi desfigurado.

El padre no había viajado con Santiago, sino que lo esperaba en Proter Sama, pero al enterarse por los medios radiales sobre el accidente de tránsito en la Panamericana Sur, corrió hasta el lugar y solo encontró desolación. En el bus X4A-715 con gran destrucción estaba su hijo.

Exigen sanción para chofer

La abuela Irene Montoya Barreto detalló que Santiago viajaba de Tacna a Inclán con su comadre Irene Ticona y una nieta más que resultaron heridos y fueron evacuados al hospital Hipólito Unanue. Exigió una drástica sanción al conductor del bus de Copacabana por haber ocasionado la muerte de su querido nieto.

Por la posición del bus interprovincial se presume que habría querido adelantar a pesar que la zona era cubierta por una densa neblina, propiciando el choque frontal. Del hospital Hipólito Unanue de Tacna informaron que tres menores de edad ingresaron por el servicio de emergencia tras el choque.