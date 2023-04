La ministra de Desarrollo Agrario y Riego Nelly Paredes Del Castillo llegó a Tacna pero confirmó que no participará en el reinicio de la Mesa de Diálogo de Candarave, que se realizará hoy a las 10 h en el centro poblado Huaytire, para atender las demandas hídricas de dicha provincia.

“No no voy a estar presente pero ya el equipo técnico salió a las 5 de la mañana y está conformado por todos directores del ministerio que están aquí y esperan llegar a acuerdos, ellos siguen trabajando realmente hace buen tiempo, no solamente del ministerio también de otros sectores Ministerio de Vivienda, Energía y Minas, ya desde el día de hoy se espera que ya se tenga acuerdos como primera reunión de este año y de este gobierno”, manifestó.

Otra agenda en Tacna

Sobre la razón de su ausencia dijo que tiene otra agenda que están trabajando el Programa Punche Perú, en el cual tienen que hacer varias labores de mantenimiento y conservación de los canales de riego con las juntas de usuarios y hoy se tiene que reunir con ellos y salir al campo para verificar in situ lo que se estaría trabajando de manera oportuna.

Ante la advertencia del alcalde de Candarave, Rafael Vega Paniagua, de que si no asiste una persona con capacidad de decisión como la ministra la mesa no se reinstalaría, Nelly Paredes respondió que “la persona que está en mi representación tiene todo el poder de decisión para lo que respecta al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, no habrá ningún problema”.

Emergencia hídrica

Anunció que también se reunirá con personal del Proyecto Especial Tacna ya que se tiene que tratar varias acciones ya iniciadas acá en Tacna pero además debe tener la certeza de que se cumplirán todas aquellas que se han planificado para este año en el sector agrario.

La ministra confirmó que se encuentra agendado también el pedido de declaratoria de emergencia hídrica hecha por las autoridades del Gobierno Regional de Tacna.

“Yo dije desde el primer día que para mí la prioridad son los recursos hídricos, ese es justo el trabajo que he venido a hacer con las juntas de usuarios, es trabajar para poder asegurar las cosechas de los años que siguen haciendo todo el mantenimiento y el mejoramiento de los sistemas de riego que se necesitan”, remarcó la funcionaria mientras salía del Hotel Casa Andina.