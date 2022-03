Docentes se quejaron de que el personal de la Dirección Regional Sectorial de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Tacna no atienden presencialmente en sus sedes pese a que a ellos y a los escolares se les exige presencialidad .

“He recibido quejas de los maestros que acuden a la DRSET en Calana, dice que los atienden solo en la reja, donde se ha instalado un toldo y sillas, los tienen esperando afuera o les pasan un número telefónico para llamar al encargado”, explicó la dirigente del magisterio Mery Coila Ramírez. Añadió que se desconoce si el servidor que atiende por teléfono está en la sede o en su casa.

No habría riesgo de aglomeración

La maestra indicó que los maestros a veces requieren hacer más de un trámite y no es justo tenerlos esperando. Las oficinas en la Dirección de Educación no están juntas, sino en pabellones distantes unos de otros, por lo que no hay riesgo de aglomeración.

En la Ugel a veces los hacen pasar, pero otras también los hacen esperar afuera. Espera que esta situación cambie ya que serían de las pocas instituciones que no han retornado a la presencialidad, consideró que es suficiente con que se activen los protocolos y medidas sanitarias para la atención.