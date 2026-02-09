El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, de 60 años, se encuentra bajo observación médica en el Hospital II-2 Carlos Cortés Jiménez. La institución activó sus protocolos de atención tras presentar sintomatología neurológica, considerando sus condiciones preexistentes de diabetes e hipertensión arterial, ya controladas.

El funcionario permanece esposado en la camilla y bajo custodia policial permanente, ya que la orden de prisión preliminar sigue vigente. Una vez sea dado de alta, continuará detenido según lo dispuesto por la Fiscalía.

#EsSaludInforma | La Red Asistencial de #EsSalud Tumbes informa que hoy a las 10:40 a. m. ingresó al servicio de emergencia del Hospital II-2 Tumbes “Carlos Cortés Jiménez” el gobernador regional de Tumbes Segismundo Cruces Ordinola (60), tras presentar una sintomatología… pic.twitter.com/EfeHR5y73N — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) February 8, 2026

Detención por lavado de activos

La captura del gobernador se produjo el pasado 5 de febrero en Lima, durante un operativo del Ministerio Público. Un día después, fue trasladado a Tumbes donde actualmente afronta un proceso de detención preliminar por 15 días, periodo en el cual la Fiscalía continúa las diligencias investigativas.

Lo detuvieron!!! 🚨🚨

Así fue la captura del gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces. Él pertenece al partido político APP. Otro gobernador de ese partido con problemas con la justicia 🤯@mostritoypirana pic.twitter.com/FRznUWsAlm — Jose Miguel Hidalgo (@jmhidalgo) February 6, 2026

Entre los investigados también figuran Zoila Cuéllar Garay, pareja sentimental del gobernador, así como Luis Peña Alburquerque, Carmen Guerrero Jaime y Lauren Egusquiza Flores, quienes cuentan con orden de detención.

En el hospital se ha desplegado custodia policial permanente con al menos tres efectivos asignados a la seguridad del área donde permanece el gobernador regional.