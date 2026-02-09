El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, de 60 años, se encuentra bajo observación médica en el Hospital II-2 Carlos Cortés Jiménez. La institución activó sus protocolos de atención tras presentar sintomatología neurológica, considerando sus condiciones preexistentes de diabetes e hipertensión arterial, ya controladas.
El funcionario permanece esposado en la camilla y bajo custodia policial permanente, ya que la orden de prisión preliminar sigue vigente. Una vez sea dado de alta, continuará detenido según lo dispuesto por la Fiscalía.
Detención por lavado de activos
La captura del gobernador se produjo el pasado 5 de febrero en Lima, durante un operativo del Ministerio Público. Un día después, fue trasladado a Tumbes donde actualmente afronta un proceso de detención preliminar por 15 días, periodo en el cual la Fiscalía continúa las diligencias investigativas.
Entre los investigados también figuran Zoila Cuéllar Garay, pareja sentimental del gobernador, así como Luis Peña Alburquerque, Carmen Guerrero Jaime y Lauren Egusquiza Flores, quienes cuentan con orden de detención.
En el hospital se ha desplegado custodia policial permanente con al menos tres efectivos asignados a la seguridad del área donde permanece el gobernador regional.