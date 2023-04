Aarón Picasso sobre su relación con sus excompañeros de ‘Al fondo hay sitio’: “Quizás les han prohibido hablarme”

Aarón Picasso, conocido por interpretar al primer Jaimito de ‘Al fondo hay sitio’, contó si es que mantiene comunicación con sus excompañeros de la serie, sin embargo, sorprendió al responder que no tiene ningún tipo de relación.

Incluso, pese a no mencionar nombres, el actor dijo que también integrantes del elenco lo dejaron de seguir en redes sociales.

“ Te voy a ser sincero, ya perdí contacto con ellos. Quizás les han prohibido hablar conmigo, no sé, pero no estoy hablando con ellos actualmente. Algunos me han dejado de seguir, así me han comentado por ahí. ¿Qué será? ”, declaró para El Popular.

Hace unas semanas, Aarón Picasso compartió en Instagram un cover del conocido tema de ‘Al fondo hay sitio’, ‘El rap del gringo atrasador’ e indicó que le pareció extraño que sus excompañeros no le hayan comentado nada ni siquiera su “hermano” en relación a Joel González, interpretado por Erick Elera.

“Yo saqué esa parodia literalmente haciéndome bullying a mí mismo y haciéndolo en una canción (...) Me parece extraño. Yo creo que les habrán prohibido hablarme. Yo supongo eso. ¿Qué otro motivo podría haber? ”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO