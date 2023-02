Abencia Meza lleva 13 años en el penal Santa Mónica de Chorrillos tras ser acusada por el asesinato de Alicia Delgado, ocurrido en junio de 2009. La excantante reconoce que ha cometido muchos errores pero reafirma su inocencia para las cámaras del programa ‘Día D’.

En tono enérgico, Abencia dijo que es inocente por la tragedia a su expareja, Alicia Delgado. “ ¡Jamás! ¡Jamás mandé a matar a Alicia, jamás ”, exclamó, quien, a pesar de estar en prisión no ha dejado de cantar. Hace 30 años fue sentenciada y todavía faltan 17 años más.

“ Voy a asumir mis errores porque de una u otra forma he cometido el error, tal vez a Alicia la maté en vida porque jugué con sus sentimientos, porque fallé como pareja. Cometí muchos errores, es verdad, fallé, estoy totalmente arrepentida, pero jamás mandé a matar a Alicia ”, manifestó.

De acuerdo con Abencia Meza, su orientación sexual tuvo mucho que ver con su condena.Por ello, exhortó a Dina Boluarte, que intervenga y le conceda su libertad.

“Tal vez mi fama de ser Abencia Meza, mi opción sexual de ser lesbiana y en aquel entonces, nadie podía mucho dar la oportunidad a una lesbiana. Me gustaría decirle: Señora Dina, póngase la mano en el pecho y sé que usted es madre, hija, abuela, yo también soy tal. Como todo ser humano he dicho, y siempre lo diré, cometemos errores, pues esos errores ya las he pagado ”, añadió.

