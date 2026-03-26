El Día del Cómic Festival 2026 sumará una figura internacional a su programación: el actor Alexander Garfin, reconocido por su papel en la serie Superman & Lois. El evento se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia, donde el público podrá acceder a sesiones de fotos, firmas de autógrafos y encuentros con el artista.

Garfin alcanzó notoriedad al interpretar a Jordan Kent, hijo de Clark Kent y Lois Lane, en una propuesta que reconfigura el universo de Superman desde una mirada juvenil. Su desempeño le permitió consolidarse dentro de la industria televisiva y obtener una nominación a los Saturn Awards, destacando por aportar una dimensión más emocional al personaje.

Antes de su incursión en la pantalla chica, el actor también participó en el cine animado al dar voz a Linus van Pelt en The Peanuts Movie. Este trabajo amplió su reconocimiento y le valió una nominación a los Annie Awards, premios especializados en producciones de animación.

Con formación en la LaGuardia High School de Nueva York, Garfin ha desarrollado un perfil artístico diverso que incluye la composición musical y el dominio del piano. Además, colabora en iniciativas vinculadas a la Naciones Unidas relacionadas con el cambio climático, complementando su carrera actoral.

El festival reunirá durante cuatro días a invitados de distintas franquicias y producciones populares como Yo soy Betty, la fea, Power Rangers Ninja Storm y Saint Seiya: The Hades Chapter. La propuesta incluirá además zonas temáticas de anime, videojuegos, cosplay y espacios dedicados al coleccionismo.