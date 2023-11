La popular influencer Aída Martínez estuvo delicada de salud las últimas semanas e incluso se enfrentó a la posibilidad de perder la visión por completo. Sin embargo, la también modelo ha seguido un riguroso proceso de recuperación y ahora ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que participará en una carrera de motocicletas.

Aída Martínez ha enfrentado críticas y preocupaciones sobre su salud, pero ha salido al frente para aclarar que su recuperación visual es un proceso gradual. La influencer compartió su emoción por los avances en su tratamiento y destacó la importancia de su actitud positiva. Además, contó que los médicos la han calificado como un caso excepcional en su pronta recuperación.

Aída Martínez regresa a las pistas de carreras

La influencer peruana también reveló su decisión de regresar a las carreras de motos. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, ha mantenido su condición física.

“ Estoy muy contenta porque eventualmente ya no voy a tener que utilizar los lentes de sol mañana, tarde y noche. [...] He evolucionado bastante bien y estoy contenta por eso. Los doctores me han dicho que mi caso es excepcional y ha sido por las ganas que le estoy poniendo, obviamente. Yo considero que es toda la energía positiva que le he puesto a mi salud ”, explicó la modelo.

Por otro lado, la corredora señaló de ha sido declarada apta para competir. “ También he salido apta para correr en el campeonato el día de mañana, de acuerdo a los exámenes médicos también. Recuerden que yo nunca he perdido mis facultades física, siempre he podido utilizar mi cuerpo, el tema venía de algo que era bastante grave que es el tema de los ojos que voy a seguir con mi tratamiento ”, agregó.

Planea continuar con su vida

En un anuncio previo, Aída Martínez comunicó su regreso a la venta de ropa de su marca a través de Instagram. Sin embargo, debido a la necesidad de cuidar sus ojos, contará con la ayuda de una amiga en la transmisión de su oferta. Aída subrayó que, a pesar de su pérdida de visión, continuará trabajando en su negocio, que es su fuente de sustento.

“ No voy a poder transmitir esta noche pero he invitado a una amiga para que les explique todo lo que vamos a vender”, fue lo primero que dijo. Seguidamente añadió: “Esta es la mercadería que traje de Miami y se ha quedado estancada por la enfermedad que tengo, porque estoy en cuidados, pero no quiero hablar de ese tema, sino de trabajo y lo que sí se puede hacer ”, contó la modelo.

“ A las 9 de la noche mi amiga les va esperar a través de la cuenta de Baratillo. Yo no debería estar mirando la pantalla pero la venta debe continuar porque esto me ha parado la olla. Si sigo trabajando, saldré de esta ”, finalizó.





