La actriz Ximena Díaz, conocida por su papel como Natalia Rodríguez en la popular serie “Papá en Apuros”, ha conquistado el cariño del público, pero su pareja, el reconocido veterinario Pancho Cavero, confesó sentirse incómodo al ver las escenas románticas de su esposa junto al actor Juan Carlos Rey de Castro, protagonista de la telenovela.

En una reciente entrevista, Pancho Cavero, quien también es influencer, admitió que le resulta complicado presenciar las escenas románticas en las que su esposa participa. El médico veterinario contó que ha visto varias telenovelas junto a Ximena y se anticipa a las escenas de besos, que considera un desafío. Aunque se esfuerza en aceptar la situación, reconoció que le afecta emocionalmente.

“ He visto varias novelas estando con Ximena y dije ‘uy, allí viene el chape’… Chape por acá, chape por allá, osea es bravo y ayer por ejemplo que la novela terminó en chape… y yo estaba viendo porque yo la acompaño a ver, pero cuando veo eso me hago el loco, luego digo sí pues, me molesta “, reveló

Ximena Díaz comprende incomodidad de su esposo

Ximena Díaz señaló que entiende los sentimientos de su pareja al respecto. Sin embargo, aclaró que dichas escena románticas son parte del trabajo. “ Osea no es lindo ver a tu pareja, por más que sea ficción, besándose con otra persona. Pero bueno ese es el trabajo, es parte de… bueno también hay que aprender a confiar ”, señaló la actriz.

Afirmó que, a pesar de que las escenas son parte de la ficción y el trabajo actoral, entiende por qué Pancho se siente incómodo. La actriz mencionó que ver a tu pareja besándose con otra persona, aunque sea ficción, no es agradable, pero subrayó la importancia de aprender a confiar.





