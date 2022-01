Hace unos días, Aída Martínez sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que se sometió a una intervención de rejuvenecimiento vaginal, debido a un problema de incontinencia urinaria.

“Me voy a someter a un rejuvenecimiento vaginal... tranquilos no pasa nada... Esto lo hago porque he sido mamá y porque tengo incontinencia urinaria”, contó Aída Martínez

Luego continuó con: “estoy contando mis intimidades pero la verdad que no me da roche porque a cualquier mujer le pasa, a cualquier mamá le pasa, esto es lo más normal”.

TRATAMIENTO

Aída Martínez grabó nuevas historias para detallar cuántas citas le faltan para completar el tratamiento tras su intervención quirúrgica. “Todavía me faltan dos sesiones más, es una por mes... hemos estado aproximadamente 30 o 40 minutos”.

Aída Martínez se realizó rejuvenecimiento vaginal

Aída Martínez arremete contra Magaly Medina: “Tu hijo no te quiere, por eso no fue a tu boda”

Como ya es costumbre, Aída Martínez respondió enérgicamente en sus redes sociales para responderle a Magaly Medina, debido a que en la última edición de su programa la calificó de “chabacana y vulgar” por mencionar groserías delante de su pequeña hija.

“Hoy amanecimos con ganas de responderle a la Maga que tanto me quiere. Primero, tienes que tener en cuenta que Ariela es una recién nacida, el chongo es conmigo, no tienes por qué meterla a ella. Si su crianza está bien o mal, ese es mi problema porque yo soy su madre”, empezó.

No obstante, lo que más llamó la atención de los internautas fue su referencia a la relación que la conductora lleva con su hijo, Gianmarco Mendoza. Según la modelo, la “Urraca” critica a otros porque él “no la quiere”.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, remarcó burlándose.

“Vulgar, corriente, chabacana, por favor, entre gitanas no nos vamos a leer las manos. Toda la vida soñaste con ser una bataclana. Me das pena, me das lástima, porque me imagino que tu rating debe estar en picada. Pobrecita, ¿y tu periodismo profesional? Verdad, no terminaste la universidad”, agregó.

