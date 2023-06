Ale Venturo rompió su silencio y decidió contar cómo fue su relación con Gato Cuba, pues la empresaria tiene dudas si él le fue infiel con otra persona.

“Yo estuve en el peor momento de su vida y aun así mira lo que hizo (...) “él (Rodrigo Cuba) fue desleal y obviamente después de una ruptura, de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada es difícil que las cosas sean igual”, dijo Venturo.

La reportera de Amor y Fuego fue clara y le preguntó a la empresaria si el motivo de la ruptura con Gato Cuba fue una infidelidad, pero ella atinó a responder lo siguiente:

“Uno nunca sabe con quién se mete, de verdad. Yo me he quedado así... No sé (si le fue infiel) él dice que a él le escribían chicas”, sentenció.

Ale Venturo afirma que tenía miedo de terminar con Gato Cuba porque él la amenazaba con pedir tenencia compartida

En la última edición de Amor y Fuego, se presentaron audios de Ale Venturo, afirmando que tenía miedo de terminar con su ahora expareja Gato Cuba, pues él siempre le recordaba que, con Melissa Paredes, tiene la tenencia compartida de su hija y que con ella no sería la excepción.

“Yo tenía miedo de terminar porque a veces él me decía: ¿Tú qué crees? Yo tengo tendencia compartida con ¿No me la van a dar con la bebé? Me advertía para que yo sienta cierto temor”, expresó Ale Venturo para Amor y Fuego.

