Durante su participación en el podcast “La Manada”, Alejandra Baigorria atravesó un momento de fuerte carga emocional. La empresaria sorprendió al reconciliarse con Mario Irivarren en vivo, en un diálogo cargado de recuerdos, disculpas y tensión.

En el diálogo, Mario admitió que en el pasado hubo incomodidades que generaron distancia. “No era factible que tú vengas y te sientes acá, era un momento que generaba polémica… no es que yo tenga algo contra ti”, señaló.

Baigorria destacó el valor de la relación que mantuvo con Irivarren y sostuvo que, a pesar de lo vivido, el vínculo entre ambos no se había quebrado.

“Hay cosas que lamentablemente no la van a romper nadie… yo estoy segura que el cariño no se va a romper”, indicó.

La empresaria evocó los años de cercanía con el conductor y resaltó que, pese a las diferencias, el aprecio entre ambos se mantuvo intacto.

“ Pero es que no tendrías que tener nada contra mí si hay una persona que me conoce muy bien eres tú, yo te quiero un montón ”, enfatizó.

Irivarren explicó que el distanciamiento entre ambos se produjo, en parte, por su relación con terceros. “ Es cierto que nuestro alejamiento nace a raíz de tus enfrentamientos con Onelia… yo intenté mantenerme al margen ”, comentó.

El momento más emotivo se produjo cuando ambos intercambiaron disculpas, lo que llevó a la empresaria a quebrarse en llanto. Irivarren tomó la iniciativa: “ Yo te ofrezco las disculpas si algún comentario o actitud mía no te pareció… no tengo ningún problema en reconocerlo ”, indicó.

Con evidente emoción, Baigoria respondió con una confesión: “ Siempre tuve dentro de mi corazón que más iba a pesar la amistad que tuvimos… Tú siempre fuiste importante en mi vida ”, dijo entre lágrimas.

Posteriormente, aclaró que el vínculo con Mario formó parte importante en su vida: “ Yo te quiero un montón y gracias por abrir la puerta ”, agregó.