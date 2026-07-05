Melissa Klug recordó el ampay de Jesús Barco y reveló por qué decidió darle una nueva oportunidad. La “chalaca” sostuvo que no hubo una infidelidad, pero sí una falta de respeto.

Klug relató que no fue sencillo reconciliarse con Barco después de que “Magaly TV La Firme” difundiera imágenes en las que el futbolista aparecía junto a dos compañeros de profesión y dos mujeres disfrutando cerca de una piscina.

“ Gracias a Dios, todo se solucionó. Él fue a la Federación donde le dieron fe de que no había tomado alcohol, había estado en su día libre, pero yo no le di fe porque no debía estar ahí, porque es una falta de respeto ”, manifestó Melissa en ‘Café con la Chévez’.

La empresaria explicó que, luego de conversar con Jesús Barco, optó por reconciliarse con él. Sin embargo, advirtió que una infidelidad sería imperdonable, ya que, según dijo, no está en una edad para aceptar ese tipo de traiciones.

“ Conversamos. Si bien es una falta de respeto, fui yo quien le dio la oportunidad de que me demuestre que esto no se va a volver a repetir porque ya no estoy en edad de perdonar infidelidades. Me daría pena por su hija porque no vería juntos, pero él sí estaría presente ”, resaltó.

En ese sentido, Melissa admitió que el ampay la llevó a reaccionar de forma impulsiva: “ Él estuvo en un lugar compartiendo con ellos. No tenía que estar ahí, no debió y Magaly lo sacó. Yo automáticamente lo saqué (comunicado), asumo mis errores, soy una mujer que tiene sentimientos y fue mi reacción y dije: ‘Esto se acabó’, porque me imaginé varias cosas ”.

La expareja de Jefferson Farfán fue enfática al señalar que una infidelidad marcaría el fin de su relación con Jesús Barco. “ Que yo perdone una infidelidad, no lo voy a permitir ”, sostuvo la empresaria, quien admitió que en el pasado sí perdonó ese tipo de situaciones.