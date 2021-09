Alexandra Hörler anunció que contraerá matrimonio en noviembre con el odontólogo Juan Francisco Pardo, por lo que la periodista y su novio realizaron una sesión fotográfica previa a su boda.

La también conductora de televisión realizó una lujosa sesión fotográfica, donde lució un anillo de topacio azul, con 186 diamantes y valorizado en nada menos que 15 mil dólares, según el programa “En boca de todos”, que se emite en América TV.

La periodista deportiva Alexandra Hörler conoció su futuro esposo en una playa del sur y aseguró que se “flecharon de inmediato”, y ahora están a punto de unir sus vidas.

Cabe recordar que en una entrevista a Magaly Medina, el novio de 41 años dijo que no sabía quien era ella. “Fue rápido, fue lo chévere, no es algo que planeaba. Yo no veo televisión, no veo fútbol, no sabía quién era ella”, comentó sobre la periodista.

Aquella vez, Juan Francisco Pardo comentó que le hizo la propuesta a Alexandra Hörler en una escapada a Ica. En tanto, ella aseguró que antes no le gustaba la idea del matrimonio.

“Antes de conocerlo a él, yo no me quería casar, no me gustaba la idea y no la veía necesaria. He cambiado un montón de cosas que pensaba”, indicó la comunicadora.

(Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)

