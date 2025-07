Alfredo Benavides contó que Enrique Espejo, conocido como “Yuca”, no regresará a la televisión y que solo un milagro logrará que se ponga de pie. También indicó que el cómico “murió” el día que Clara Clara Seminara lo denunció por tocamientos indebidos.

“ Uno que ha hecho un retiro obligado y lamentable es ‘Yuca’. Vive, pero nosotros definitivamente sabemos que ‘Yuca’ no va a regresar a la televisión y lo que más me duele, lo que más dolor me genera, cólera, indignación, pena, es que yo he convivido con ‘Yuca’ muchísimos años. Los últimos años del programa, no te imaginas las veces que ‘Yuca’ ha llorado conmigo por su proceso, por la denuncia que tenía. Es algo que tengo clavado en el corazón, porque ese señor, desde que hablaba con todo el mundo y lloraba decía que él era inocente, y él está postrado. Él tiene una condición que solo un milagro podría pasar para que se vuelva a poner de pie ”, reveló en “Café con la Chévez”.

Clara Seminara ganó juicio contra ‘Yuca’ por tocamientos indebidos: “Las autoridades me respaldan después de tantas investigaciones”

Clara Seminara reveló en enero pasado, que el Poder Judicial falló a su favor en la denuncia contra Enrique Espejo, ‘Yuca’, por el delito de tocamientos indebidos. El actor cómico fue sentenciado a tres años de pena privativa de la libertad suspendida, además, el pago de seis mil soles de reparación civil.

“Una vez más se está haciendo justicia con este nuevo fallo. La denuncia la hice en el 2018, han pasado seis años y las autoridades me respaldan después de tantas investigaciones. Ahora espero que el señor acepte su sentencia y no vuelva a apelar porque ya no tiene argumentos para eso”, sostuvo Seminara a Trome.

Como se recuerda, la actriz realizó la denuncia cuando era parte del elenco de Jorge Benavides en Latina y señaló que ‘Yuca’ le dio un palmazo sin su consentimiento.

Ante las constantes preguntas de sus seguidores, Clara Seminara decidió contar “su verdad” en un comunicado en el que revela los hechos que ocurrieron antes de que la sacaran de ‘El Wasap de JB’.

“El día 25 de octubre del 2018, Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, ABUSANDO de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. (...) Esto ocurrió delante de mis demás compañeros, en el patio del canal, antes de una grabación y mi respuesta, como era de esperarse: dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos”, se lee en su extenso comunicado que publicó a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, la actriz cómica sorprendió al revelar cuál fue la respuesta que dio el popular ‘Yuca’ al ser increpado por los hechos.

“En ese momento apareció Jorge Benavides y muy ofuscada me quejé con él pero muy calmado, seguramente acostumbrado a las faltas de respeto del señor Espejo, minimizó lo ocurrido y atinó a decirle: ‘Yuca, pídele disculpas’. La respuesta de este personaje fue: ‘Ya disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas’”, cuenta con mucha indignación la comediante, quien también señala que ‘Yuca’ nunca recibió una sanción.

Luego del incidente que protagonizó, Clara Seminara señala que su participación en el programa se fue reduciendo e, incluso, llegaron a darle su conocida interpretación de Maricarmen Marín a ‘Yuca’. Finalmente, en diciembre del año pasado decidieron no renovarla “sin una justificación clara del porqué” y fue la única que no renovó.

“Lo cuento ahora porque no creo que sea tarde. Nunca es tarde para denunciar si te sientes maltratada. abusada o irrespetada, nunca es tarde para decir la verdad... ¡Basta ya de eso! Las mujeres debemos unirnos y no callarnos ante una agresión. Que no nos paralice el miedo ni la vergüenza ni nada. Todos merecemos respeto”, se lee al final de su comunicado.