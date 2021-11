Hace unos días, el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el comediante Alfredo Benavides y otras personas, tras exponer “graves y fundados elementos de convicción” que vinculan al humorista en el presunto delito de lavado de activos con supuesto dinero del exalcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna.

Según la fiscal Leidi Gálvez Sánchez, un testigo protegido aseveró que el exburgomaestre Carlos Burgos Horna habría adquirido diversas propiedades en nombre del comediante Alfredo Benavides.

Sentencia

El juez Chávez Támariz declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Alfredo Benavides Gastello, procesado por el delito de lavado de activos. Además, el cómico afrontará su caso bajo comparecencia con restricciones

“Walter yangali pagó 500 mil soles y Alfredo Benavides igual. Sin embargo, ante este juzgado en su defensa Benavides comentó que el no puso ni un sólo sol en la venta. Una cosa es lo que dice y otra lo que aparece en el documento (...) Es una total incongruencia. Hasta el momento no existe el elemento vinculante de que le dinero con el que obtuvo ese predio haya provenido del sentenciado Carlos Burgos Horna. Pero esto no niega lavado de activos, la imputación del Ministerio Publico no es un lavado de activos de modo genérico, sino que está relacionado a actos de corrupción con precedentes de Carlos Burgos Horna. En consecuencia, yo debo calzar los elementos en función lo que construye el Ministerio Público, y si no, no va a calzar sospecha grave”.

“Me llamó la atención lo que su abogado expresó: genera ingresos con montos altos y por eso no tiene la necesidad de estar inmerso en tales actos ilícitos. Este artista trabaja desde el año 89 y percibe de una suma de 12 mil soles mensuales. Es decir, el abogado defensor indica que tiene altos ingresos, está trabajando constantemente, hace transferencia constantemente. Entonces también tiene que imponerse una caución acorde con sus ingresos, acorde con este tipo de movimientos”, comentó el juez.

“Declaro infundado el pedido de prisión preventiva contra Percyn Vargas, Cielito Escalante y Alfredo Benavides; se impone la medida de comparecencia con las siguientes reglas: comparecer cada 30 días a registro de control biométrico que se realizará de manera virtual, prohibición de comunicarse con sus coimputados, prohibición de comunicarse con órganos de prueba, testigos y peritos, prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa”, indicó el juez.

¿Quién es Alfredo Benavides?

Alfredo Benavides Gastello es un humorista, imitador, actor y presentador de televisión peruano. Es hermano del reconocido imitador Jorge Benavides; además, formó parte del desaparecido programa “Risas y Salsas”.

Junto a su hermanos Christian y Jorge, Alfredo participó en “La paisana Jacinta” y “El especial del humor”. Entre sus parodias destacan a Beto Ortiz y Ricardo Morán, y sus secuencias Yo soy, Experimentores y El valor de la verdad.

El hermano de Jorge Benavides, participó en otros canales con Los cincorregibles, Por humor al Perú en TV Perú, el nuevo Risas y salsa, entre otros. Al regresar a Latina, tras animar Bienvenida la tarde, nació El niño Alfredito. Dicho personaje condujo el programa y realizó eventos en circos.