We The Lion se prepara para cerrar el año con un espectáculo navideño que promete emoción, teatralidad y mucha cercanía con el público. Este 22 de diciembre en el Teatro Municipal de Surco, la banda presentará dos funciones —a las 4:00 p.m. y 7:30 p.m.— en un show que fusiona música, actuación y recuerdos familiares convertidos en escena. Las entradas las pueden conseguir en Teleticket.

Diario Correo conversó con Alonso Briceño, vocalista de la banda peruana y director creativo de esta propuesta, sobre el origen de la magia detrás de este “Christmas Special” y los retos de construir un concierto pensado para unir a las familias.

—¿Qué te motivó a crear un espectáculo navideño como “Christmas Special”?

El primero, y que he rebuscado en mis recuerdos, es que mi mamá, cuando yo era niño, tenía una empresa de papanoeles y los entrenaba para reírse y actuar como ellos. En mi casa, a mis 10 años, había 15 papanoeles dando vueltas en el jardín y ensayando. Desde ahí comenzó todo un deseo mío y siempre amé la Navidad. Entonces, yo creo que viene desde una empresa que mi mamá tenía; se llamaba Promociones Noel, que tenía renos, duendes, elfos; inclusive yo he sido un elfo. Así que siempre estuve bien relacionado con la Navidad. Y luego, hace unos años, compuse una canción sin darme cuenta, de Navidad, y terminé vendiéndosela a una marca internacional grande, donde hice un comercial con David Bisbal, y dije: “Wow, si puedo hacer esto, ¿por qué no lo hago más grande?”. Y se volvió el Christmas Special, que es el espectáculo que estamos promoviendo.

—¿Habrá temas originales o reversiones de clásicos navideños?

Sí, tenemos una canción original que hemos lanzado; se llama “It’s Christmas Time”. Es hecha por nosotros y es una de muchas que, en realidad, vamos a ir sacando todos los años. Pero, sobre todo, lo especial es que los grandes clásicos navideños los hemos adaptado a lo que es la música de We The Lion.

—¿El público puede esperar sorpresas o momentos interactivos durante el concierto?

Mucha interacción, porque estamos tocando con todo el sistema inalámbrico; o sea, vamos a salir del escenario y recorrer todas las tribunas. Aparte, obviamente, están las actuaciones de Gustavo Mayer y Nicolás Fantinato, que también la idea es que se desplacen y que entreguen rosas y que la gente los pueda sentir cerca.

—¿Cuál ha sido el mayor reto de montar este espectáculo temático?

Mi mayor reto ha sido escribir todo el guion y que tenga una historia, coherencia y que dé buenos valores para la familia, porque es un show navideño. Así que, en realidad, ha sido que todo cuaje un poco. Obviamente, nuestra especialidad es la música, así que esa parte, como que creativamente estoy muy alineado con eso; pero la parte actoral y toda la puesta en escena, ese es el mayor reto: que todo cuaje bien.

—¿Tienes algún otro recuerdo navideño de tu infancia que te haya inspirado en este show?

Tengo un lindo recuerdo que hoy día lo aplico con mis hijos, que es el regalo de Papá Noel. Siempre había un regalo de Papá Noel que era para toda la familia, llamémosle un Nintendo o un juego inflable, y mi mamá lo hacía tan bien que ella hacía las huellas de Papá Noel en el piso y dejaba la ventana abierta. Entonces, nosotros creíamos realmente en esta magia, y es algo que yo replico con mi familia y que quiero trasladar a todo el público que vaya.

—¿Qué emociones esperan despertar en el público en una fecha tan cargada de nostalgia como la Navidad?

Para mí, lo más importante, y siempre lo digo, y nuestra canción nueva habla de eso, es estar unidos en familia. La Navidad nos da la posibilidad de ver a las personas que no vemos siempre y esa oportunidad de abrazarlos, de decirles “te quiero”, “te extraño”, decirles algo bonito y estar con ellos. Eso es lo más importante. Pero este show, aparte de eso, trae canciones de rock, canciones de reggae, canciones como grandes baladas, también como himnos; entonces, hemos hecho una variación de géneros, muchos géneros, para que existan muchos momentos. También hay una acapella, hay cuatro artistas invitados que cada uno va a hacer algo diferente, así que eso va a estar muy emocionante.

—¿Qué significa para ti cerrar el año con un espectáculo especial frente a tus fans?

Es lindo. Yo creo que es un muy buen cierre porque, aparte de todas las personas que nos consumen, saben que We The Lion siempre ofrece shows con experiencias y shows que son más allá de un concierto. Así que me gusta cerrar el año diciéndoles a todos: “Hay que abrazarnos y hay que estar juntos”.