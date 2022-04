Kyara Trigoso, amiga de Flavia Laos, habría sido vetada del baby shower de Majo Parodi, celebrado el último fin de semana. La joven dio declaraciones a ‘Amor y Fuego’ y explicó que le hubiera gustado participar de la reunión social a donde sí asistió Luciana Fuster.

“Sí, me hubiera encantado estar, pero bueno qué podemos hacer... [¿Fue por un berriche de Luciana?] No sé si es ella, no la conozco personalmente y tampoco tengo muchas ganas (de conocerla), espero que la hayan pasado lindo, le deseo lo mejor a mi sobrina, ella siempre será mi sobrina”, comentó sobre por qué no estuvo en el baby shower del bebé de Majo.

“A Patricio le deseo lo mejor pero prefiero no hablar de él, creo que es un buen chico, cualquier se equivoca, yo a él lo quiero, lo conozco desde muy chiquita”, comentó.

Respecto a si Flavia se incomodó con la presencia de Luciana Fuster, Kiara la defendió: “ella es una bichota, no tendría por qué estar incómoda”.

LO MÁS VISTO:

Sergio Peña: Lorena Celis cede ante celos de Valery Revello y confiesa que está “soltera y sola”

Sergio Peña: Valery Revello supera corte de Netflix con parrillada en familia (FOTO)

Pedro Gallese queda maravillado con leche de tigre en botella que le compró a salsero Josimar: “¡Uf!”

Néstor Villanueva le responde a Susy Díaz tras acusación de maltrato psicológico (VIDEO)