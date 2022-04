Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, habló sobre la relación que tiene con la la madre de su pareja Salvatore.

El amigo de Gigi Mitre reveló que mantiene una buena relación con su suegra y que incluso quiere ir a al concierto de Isabel Pantoja unto a ella.

“Viene la Pantoja, iré con mi mamá, con mi suegra. Me da ganas de ir”, expresó en un inicio.

Salvatore

“Renzo nos preguntó si queríamos ir, lo puso en el chat grupal. Yo sí voy a ir. Es que es una artistaza, ella interpreta. Yo ya la he visto antes, pero la vería de nuevo (...) No es que sepa todas sus canciones, pero me gusta cómo interpreta. Tiene una energía”, agregó.

LO MÁS VISTO:

Sergio Peña: Lorena Celis cede ante celos de Valery Revello y confiesa que está “soltera y sola”

Sergio Peña: Valery Revello supera corte de Netflix con parrillada en familia (FOTO)

Pedro Gallese queda maravillado con leche de tigre en botella que le compró a salsero Josimar: “¡Uf!”

Néstor Villanueva le responde a Susy Díaz tras acusación de maltrato psicológico (VIDEO)