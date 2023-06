La cantante de salsa Amy Gutiérrez reveló, en una íntima entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva, qué inseguridades ha tenido en torno a su vida personal y su carrera artística.

En el canal de YouTube ‘Todos Sanamos’, la joven artista confesó cuáles son los temores que tiene al lanzar nuevos temas musicales, por el recibimiento positivo o negativo que obtendrá del público.

“No puedo evitar tener miedo de que la gente deje de escucharme o que yo me mate en un proyecto bonito y que no sea valorado como tal, pero son suposiciones a fin de cuentas (...) Yo he sentido que muchas veces, sobretodo el año pasado y ante año pasado, yo misma me he saboteado, por pensar en negativo”, expresó.

Asimismo, Gutiérrez reconoció que se esfuerza en aceptar cómo se le presenten las situaciones más allá de las expectativas que pueda tener de los resultados.

“Hasta que me di cuenta de que no puedo pensar en la aceptación todo el tiempo. Si yo no me acepto primero, no puedo esperar que nadie más lo haga”, señaló.

