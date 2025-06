Ana Paula Consorte opinó sobre el empate 0-0 de Perú ante Ecuador. La modelo cuestionó el desempeño de algunos jugadores de la selección peruana y respaldó a su pareja Paolo Guerrero.

“ Mi opinión sobre el juego, recordando que es solo mi opinión. Los mejores en el partido de hoy, Zambrano y Carrillo, tardaron en sustituir a algunos que desde el principio era visible que no estaban para jugar, perdiendo la pelota, fallando todo ”, expresó la brasileña en su cuenta de Instagram.

“ El balón llegó poco a Paolo. Él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros. O sea, él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros. Como un delantero, si la pelota no llega, no hay gol. Había un jugador en el banquillo que me hubiera gustado ver jugar ”, añadió.

Por otro lado, Ana Paula declaró para el programa “El Rincón del Hincha” que desea que sus hijos empiecen a jugar fútbol como el “Depredador”.

“Los bebés están siempre juntos, hoy día no pude traerlos, pero siempre que puedo están conmigo y con Paolo. Yo quiero que los dos sean futbolistas, yo les enseño, estoy entrenando con ellos. Le dije a Paolo ‘¿no hay una escuela para niños?’ Y me dijo: ‘No, es muy temprano, pero estoy entrenando con ellos’”, manifestó.