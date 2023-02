La actriz peruana Andrea Luna brindó detalles sobre sus procesos para interpretar personajes y reveló no conocer cuál era el método de Nicola Porcella.

En una entrevista para el canal de Youtube ‘ChiquiWilo’, la artista confesó preferir el teatro sobre la televisión, ya que considera, que tras un par meses de preparación, ofrece una mejor caracterización en sus obras.

Asimismo, Luna fue consultada si conocía el método actoral del ex chico reality. “Nicola estuvo acá y me contó un poco de su proceso de actuación. (...) Me dijo que solo le daba una leída e improvisaba el texto. Le salía muy bien”, bromeó el popular youtuber.

Al respecto, la ex actriz de la telenovela ‘Princesas’ señaló confiar en la infidencia de su entrevistador. “Le creo que le da una leída y luego no tiene idea de qué cosas está diciendo. (...) Envidio eso, porque la verdad no puedo”, ironizó.

Al ser cuestionada si había visto alguna actuación de Porcella, la artista lo negó. “La verdad, no, nunca he llegado a tanto. No lo he logrado”, indicó.

Nicola Porcella sobre regresar a ‘Esto Es Guerra’: “No volvería, me sentiría raro”

A través de su cuenta de Instagram, Porcella se reafirmó en que no regresaría al programa reality conducido por los presentadores Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

“No volvería a ‘Esto Es Guerra’, entiéndanlo, por favor dejen de preguntarme. No es que odie que me pregunten, pero (...) he dicho veinte mil veces que no voy a volver, no pisaría más EEG. En mi vida lo haría. (...) Y no porque tenga algo sino porque no me volvería a poner el uniforme, me sentiría raro”, expresó.

