La expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez, llamó la atención en redes sociales al publicar un nuevo mensaje que estaría dirigido para la ‘ojiverde’, tras las declaraciones que hicieron Andrea y Sebastián Lizarzaburu para el programa ‘Amor y fuego’.

A través de su cuenta de Instagram, Juan Víctor compartió un video donde se ve a su pequeña hija en clases. “Día dos de clases! Avanza rápido, sus hermanos la adelantan!”, comentó.

Sin embargo, ante las consultas que le hicieron muchos usuarios sobre la enseñanza de su pequeña, Juan Víctor aprovechó la ocasión para aclarar que es él quien paga las clases de su segunda hija, producto de su relación con Andrea San Martín.

“A quienes necesitan el dato de la profesora que tiene mi hija... le consulté a la miss si podía compartir su número de teléfono... pero me dijo que ya no tenía tiempo para brindar más clases presenciales... No es canje por si acaso... no vivo de eso”, escribió la expareja de Andrea San Martín.

“Tengo que asumir yo el pago de la gorda porque yo soy el sustento de esta casa! Besitos!!”, agregó Juan Víctor dejando en claro que es él quien se encarga económicamente de la educación de su hija.

Andrea San Martín denunció que clonaron su tarjeta

Andrea San Martín usó sus redes sociales para contar que fue víctima del robo de su cuenta bancaria pues clonaron su tarjeta.

“Me topé que a las 8 y algo de la mañana, al parecer, han clonado mi tarjeta, pero me han robado. Estoy saliendo al banco porque la cantidad fue retirada en una agencia. Estoy yendo a averiguar y luego poner una denuncia”, indicó Andrea.

