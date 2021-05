La expareja de Andrea San Martín y padre de su segunda hija, Juan Víctor, sorprendió en las redes sociales al enviar un curioso mensaje que estaría dirigido para la exchica reality y Sebastián Lizarzaburu.

A través de sus historias de Instagram, Juan Víctor denunció que últimamente han aparecido cuentas falsas que comentan en su red social para lanzarle diversos calificativos.

“Cuentas así, comenten lindis o cualquier barrabasada, los bloqueo... Últimamente y demás decir por qué, salen cuentas falsas a lanzar adjetivos sin fin algunos. Porfas, tengan la valentía de escribirme (que no sea fake) y si hay alguna duda que tengan y me competa, los ayudo a aclarar”, escribió Juan Víctor junto a la captura de una cuenta falsa.

Cabe mencionar que este mensaje de Juan Víctor se da luego de las recientes declaraciones que hicieron Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu para el programa ‘Amor y Fuego’.

“¿Cómo voy a ser su amigo si no lo conozco? Él ha llegado después de mí. Él y yo no hemos entablado una conversación. No es mi año, no lo conozco, pero obvio lo saludo porque sé quién es, es el padre de la hermana de mi hija, pero no sé cómo es como persona, no me interesa saberlo porque no es mi amigo”, dijo el popular ‘Hombre roca’.

Por su parte, Juan Víctor fue el primero en declarar para el programa de Rodrigo González y aseguró que no le pareció buena idea que su hija haya estado presente en todos los viajes que hasta ahora han realizado los exchicos reality.

