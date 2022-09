El actor Andrés Salas se refirió a los cuestionamientos que recibe el programa “Hablando Huevadas”, conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza. El show ha sido blanco de comentarios negativos por su tipo de humor.

El comediante, quien se presentó en más de una ocasión en el polémico show, aseguró que prefiere no fijarse en las opiniones negativas. “Siendo sincero, no soy mucho de redes sociales, mi favorita es Pinterest (...) es que no me enfoco en los comentarios negativos”, señaló en diálogo con CORREO.

Asimismo, el actor indicó que valora más encontrarse con sus seguidores en la calle y recibir buenos comentarios. “Para mí, eso es mucho más valioso que alguien sentado en su computadora, que se abre una cuenta y puede decirte cualquier barbaridad”, puntualizó.

Finalmente, el artista compartió una reflexión sobre cómo sobrellevar las críticas del público. ”Nosotros al recibir tantos comentarios masivos deberíamos diferenciar cuales son valiosos y cuales no nos sirven”, mencionó.

Juliana Oxenford le responde a Jorge Luna tras insulto en su programa de YouTube: “Triste misógino”

La conductora de “Al estilo Juliana”, Juliana Oxenford, no se quedó callada y le respondió con todo al comediante Jorge Luna, quien recientemente la insultó en el programa de YouTube “Hablando Huevadas”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la periodista y presentadora de ATV compartió un breve, pero contundente mensaje para referirse al comediante.

“Triste misógino que se burla hasta de personas con capacidades especiales. ¡Sigan ladrando!”, escribió Oxenford en su tuit, generando diversos comentarios entre los usuarios de dicha red social.