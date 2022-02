A través de su cuenta de Instagram, Angie Jibaja se pronunció sobre las imágenes que presentó Magaly Medina en las que aparece ofreciendo un show en un club nocturno, en Trujillo, La modelo arremetió contra la conductora de TV y aseguró que está cansada de “este tipo de noticias”.

“Estoy cansada de este tipo de noticias. Estoy trabajando para salir adelante y a veces me contratan para animar eventos. ¿Cuál es tú problema, Magaly, o no tienes más noticias interesantes para tu programa? A la gente no le importa lo que yo haga con mi vida”, expresó Angie Jibaja.

Luego continuó con: “Como toda persona, necesito trabajar, ¿qué es lo malo?”.

“ESTABA CON UNAS COPAS DE MÁS”

En la última edición de su programa, Magaly Medina tuvo fuertes calificativos al show de Angie Jibaja, hasta comentó que no fue un regreso triunfal de la modelo a los escenarios.

“Parece que Jibaja andaba con unas copas de más. (…) Se la pegó de disque animadora el fin de semana”, se escucha decir en el informe.

Angie Jibaja le llevó un regalo a Magaly Medina de su emprendimiento de venta de jabones

Hace un año, Angie Jibaja se presentó en el set de Magaly Medina, para hablar acerca de la condena de 15 años de prisión a Ricardo Márquez por intento de feminicidio contra la modelo.

Durante la entrevista, Angie Jibaja le comentó a Magaly Medina que ha comenzado un nuevo emprendimiento para poder despejar su mente de todo lo que le ha sucedido.

“Te he traído un regalito, para que veas que estoy trabajando (...) recién estamos empezando, porque cuando lo solté se acabó al toque”, comentó la también modelo sobre su emprendimiento.

