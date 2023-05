La exmodelo Angie Jibaja se conectó desde Chile con ”Amor y Fuego” para mostrar los resultados de la prueba toxicológica a la que se sometió.

Este jueves 4 de mayo, la popular ‘Chica de los tatuajes’ se presentó junto a su madre, Maggie Liza, para defenderse de las críticas que ha recibido tras anunciar que había decidido mudarse con ella y recuperarse de sus adicciones.

“Yo pienso desde ahora en adelante hacerme pruebas mensualmente. Es muy importante que se sepa que estoy yendo bien, que estoy haciendo mi terapia, que estoy en rehabilitación”, expresó.

Asimismo, la progenitora de la exmodelo aclaró que no apañaba los errores de su hija sino que, por el contrario, era muy rígida.

“Yo nunca le he acepado cosas que no me han parecido bien. Su terapia viene continuándola desde Lima.(...) Desde que llegó no busca cigarros, no la veo desesperada por algo ni por cerveza”, señaló Liza.

Finalmente, Jibaja reveló el resultado “Negativo” que recibió en su análisis de orina, el cual determinaba si existía en su cuerpo la presencia de alguna droga. “Es el primer paso, quiero seguir así”, indicó.





