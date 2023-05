Angie Jibaja sobre críticas de Magaly Medina: “Patina a cada rato, mostraré pruebas porque alimenta el odio en la gente”

Angie Jibaja dio una entrevista al canal de Youtube del periodista Álvaro Pérez y habló sobre sus adiciones, además, arremetió contra Magaly Medina donde afirmó que la popular ‘Urraca’ ha mal informado acerca de su situación.

“Es una persona que es una mala influencia, lo que dice sí es sí y lo que no es no. Debería ejercer su papel de periodista e investigar a fondo un tema tan delicado como era en mi caso, tiene la boca bien grande ”, expresó.

En ese sentido, la también actriz afirmó que ha tenido la oportunidad de meter presa a la periodista por emitir imágenes de un supuesto ampay de ella cuando no era la persona que salía ante las cámaras.

“Hace tiempo cuando Guerrero la metió presa, me sacan un ampay en el Rímac chupando... (ella) estaba con Santa Mónica, que ni siquiera podía salir de viaje sin pedir permiso, con régimen que te ponen, libertad condicional. ¿Yo en el Rímac? Yo veo las imágenes y no era yo, era una chica que se parecía a mí, qué tal sembrada. Yo nunca le deseo la cárcel a nadie, pero en este momento, yo estaba entre la espada y la pared, una amiga me decía “tú no eres mala, no le vas a meter presa”... Me pagó, negociamos y tuvo que pedirme disculpas ”, manifestó.

Para Jibaja, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ influye negativamente en la sociedad, pues incrementa el odio de sus detractores.

“ Debería investigar bien los temas en el fondo, no sabe, patina a cada rato. Conmigo, yo todo tengo pruebas. Pronto (pienso mostrarlas) Lamentablemente, ella está alimentando el odio en la gente y de una imagen ella construye un mundo, dice que estuve en barracones, era la avenida Canadá”, agregó.

