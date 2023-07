Antonio Pavón se pronunció tras las imágenes que difundió ‘Amor y Fuego’ donde se le ve en estado de shock e increpando a dos mujeres como “mentirosas y ladronas”. El torero publicó un clip en sus redes sociales donde explica que lo habrian dopado en un taxi, ya que apareció en un lugar desconocido.

“ Quiero contarles una experiencia que he sufrido este fin de semana, fue terrorífica. El pasado viernes después de un almuerzo con amigos, tomando unos traguitos, sobre las 8 de la noche, procedo a retirarme. Salgo del restaurante, tomo un taxi de la calle, con toda la confianza y mi última sensación fue un dolor muy fuerte en mi cabeza y como que la vista se me iba nublando hasta perder la consciencia ”, expresó Pavón en su cuenta de Instagram.

En esa línea, el español precisó que se despertó 20 minutos después de haber subido el vehículo; posteriormente, apareció al interior de una combi con dos mujeres desconocidas.

“Yo recuerdo que en mi subconsciente trataba de luchar para no perder la consciencia, bajarme del taxi. Pierdo la consciencia durante 20 minutos, la recupero 20 minutos más tarde en la puerta de mi casa. Dentro de una combi con dos señoras que yo no conocía de nada, cuando me desperté, fue en un estado de miedo, de susto, diciendo yo qué hago aquí. Lo primero que pensé que me quieren robar, me han dopado o me han puesto algo extraño porque mi sensación era de mucho mareo, dolor de cabeza ”, manifestó.

El concursante de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ contó que tras haber ido a la comisaría se dio cuenta ambas mujeres solo lo ayudaron a llegar a su hogar, además, dijo que les pidió disculpas personalmente.

“Yo les acusaba que me querían robar, dopar, pero ellas me decían que solo me querían ayudar. Al día siguiente me fui a la comisaría, me cuentan los policías que las señoras estaban contando que yo les estaba acusando de ladronas. Finalmente, entendimos que estas señoritas me vieron en mitad de la pista con un carro que avanzaba rápidamente. Ellas me ayudan, subo en la combi y me llevan a mi casa sano y salvo, me reuní con ellas, les pedí las disculpas del caso, no son malas personas, son unos ángeles. Ya hemos quedado en buena relación, son dos mujeres excelentes ”, concluyó.

