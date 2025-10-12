La ola de extorsión y violencia contra artistas ha escalado a un nivel preocupante en el país. Ante ello, los integrantes de la orquesta de cumbia Armonía 10 se presentaron en su último concierto en Chosica del sábado 11 de octubre vistiendo chalecos antibalas y con resguardo policial.

La medida se dio tras el reciente atentado contra la agrupación Agua Marina, lo que evidencia el clima de inseguridad que obliga a los músicos a sacrificar su propia integridad.

El hecho ocurrió durante el concierto especial por el 131° aniversario de Chosica. Los músicos de Armonía 10 subieron al escenario con los protectores de seguridad visibles bajo sus casacas, una imagen que se viralizó rápidamente.

Como se sabe, la noche del último 8 de octubre Agua Marina sufrió un atentado cuando se presentaba en el Círculo Militar de Chorrillos. Dos atacantes en motocicleta abrieron fuego cerca del escenario, dejando cinco heridos, entre ellos a los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú.

Este ataque ha sido catalogado como el punto de quiebre en la escalada de violencia.

Además, Armonía 10 ya había sido víctima de la inseguridad en el pasado. En marzo de 2024, el músico Paul “Russo” Flores, integrante de la orquesta, perdió la vida en un ataque armado contra el bus de la agrupación.

Integrantes de la agrupación de cumbia han tenido que tomar drásticas medidas para salvaguardar sus vidas ante la ola de inseguridad. / Video: Facebook.