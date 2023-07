Arturo Pomar Jr. confiesa que Christian Meier lo regañó tras revelar sus planes de matrimonio.

Luego de que Arturo Pomar Jr. revelara los planes de matrimonio de Christian Meier, el artista contó que el actor lo reprendió en una llamada telefónica por contar a nivel nacional sobre su boda.

“ Me dijo y yo entendí, ya me lo había dicho antes (que no contara nada). Sí (hubo una resonada). No conozco a la novia, está lejos, al otro lado del país. Me gustaría conocer a sus hijos, no he tenido la suerte de conversar con ellos ”, expresó Pomar.

En ese sentido, Arturo Pomar Jr. afirmó que se dio cuenta de su error luego de leer todos los titulares en la prensa: “ La cagu* ”, declaró en una conversación con Infobae.

Cabe recordar que, el exbaterista de Arena Hash recibió el parte matrimonial, pero lamentó no poder asistir a la ceremonia por compromisos personales y laborales. Sin embargo, reveló el lugar y la fecha del matrimonio del intérprete de ‘Carreteras Mojadas’.

“Christian Meier se está casando este sábado en Los Ángeles, California. Me invitaron, pero no iré al matrimonio; la mejor amiga de mi esposa se casa en Pensilvania (EE.UU.) y vamos a estar allá; eso es una semana antes del matrimonio de Christian y eso significa hacer otro viaje. Ya le hablé, ya sabe”, manifestó.

