El bailarín Anthony Aranda negó, en diálogo con el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, que haya estado en el departamento de la conductora de televisión Melissa Paredes.

“Jamás he estado en el departamento de Melissa, la señora se va a ganar una demanda, porque parece que no sabe que lo que ha hecho es un delito. Me causa gracia que la gente mienta”, dijo en conversación con el espacio que se transmite por Willax TV.

Como se recuerda, la niñera de la hija de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes reveló lo que observó en el hogar de la pareja matrimonial.

Ante esto, Rodrigo González se sorprendió por la amenaza de Aranda a la nana de la menor de edad.

“O sea va a demandar a la nana (..) ahora el gatito sale a decir que va a demandarla”, indicó.

