Lo desmiente. La bailarina Ruth Medina puso al descubierto al exfutbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios luego que ambos fueran captados besándose, hace unos días, en una discoteca en Chiclayo.

El deportista, con un matrimonio aparentemente estable, ya había negado mantener alguna relación sentimental con Medina, incluso aseguró que la conoció esa misma noche. Sin embargo, en diálogo con el programa “Magaly TV La Firme, la “saliente” del expelotero negó dicha versión.

“Yo no fui un error de un día, lo conozco hace cuatro años. Él me dijo que no estaba con su mujer (…) me dijo ‘Quédate’, quería que tengamos intimidad”, manifestó.

La bailarina se mostró indignada por las declaraciones de Palacios y declaró que la noche del ‘ampay’, cuando ambos compartían una salida con una amiga más, el también exfutbolista Miguel ‘Conejo’ Rebosio le coqueteó; situación que enfrentó Palacios afirmando que Medina era “su mujer”.

Chorri Palacios pide disculpas a su esposa tras ser captado besando a otra mujer: “Reconozco mi error”

Hace unas semanas, Chorri Palacios fue captado besando a una mujer que no es su esposa en una discoteca. Las imágenes fueron difundidas en el programa de Magaly Medina. Ahora, el exfutbolista, a través de un comunicado en sus redes sociales, pide perdón a sus hijos y a su pareja.

“Expreso públicas disculpas a mi esposa, a nuestros hijos, a mi familia y a todos los miembros de nuestra comunidad por las imágenes propaladas en un programa de televisión”, se lee en el comunicado de Chorri Palacios.

Luego continuó con: “reconozco mi error al no haber establecido claros límites en ese momento. Debo indicar que estuvo mal, pero debo decir también que el asunto no fue a mayores”.

Chorri Palacios también le responde a Magaly Medina por difundir las imágenes “dándole continuidad como si hubiera tenido mayor duración”

“Lo que tampoco está bien es que el programa televisivo difunda las imágenes del incidente en una edición -dándole continuidad- como si éste hubiera tenido mayor duración, insinuando, además, que ocurrieron más cosas esa noche, lo que descarto totalmente”, sentenció.