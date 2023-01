Bárbara Cayo volvió a pronunciarse contra Magaly Medina, la madre de Alessia Rovegno se refirió a la conductora para burlarse de su programa de televisión y su trabajo como conductora de espectáculos. Estos enfrentamientos iniciaron cuando la periodista informó en sus redes, de manera sarcástica, la eliminación de la representante peruana del Miss Universo.

“ Qué feo tener ese trabajo, pero de eso vive, si se queda sin chamba se morirá de hambre ”, expresó Bárbara Cayo. Además, añadio que los comentarios de la popular ‘Urraca’ hacia su hija no contribuían “las buenas vibras” que hacen falta en ese tipo de concursos.

La hermana de Stephanie Cayo dijo que Medina no era la indicada para comentar sobre belleza e inteligencia. “ Las personas inteligentes construyen, no destruyen. No puede hablar de belleza auténtica, y no me parece inteligente ”, sostuvo.

Asimismo, Bárbara Cayo dijo que el programa de la periodista, ‘Magaly TV La Firme’, está hecho para sacar lo peor de una persona y destruirla públicamente.

“ Magaly Medina es un factor de destrucción no deberían darle pantalla en ningún medio de comunicación ”, referió la actriz a un reportero de ‘Amor y Fuego’.

