El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, se refirió a la postulación de la chica reality Luciana Fuster al Miss Perú 2023.

Tras el anuncio de la participación de la novia de Patricio Parodi en el certamen de belleza dirigido por Jessica Newton, el presentador de espectáculos expresó su opinión al respecto.

“Desde el año esto ya lo veíamos venir, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos deslizado y simplemente ahora se materializó porque desde que Alessia estaba en competencia ya se hablaba que la próxima candidata mediática era Luciana. Tú sabes que a Jessica Newton le gusta alguien que haga bulla como en su momento fue Mirella Paz”, expresó popular “Peluchín”.

Asimismo, González señaló que aunque la modelo no es de su total agrado, reconoce su belleza. “Para ser sinceros, acá en casa, la Fuster no es alguien que precisamente nos caiga bien, porque muy bien sabemos como es la mosquita muerta”, indicó.

“Pero eso no quita que veamos que es una chica guapísima, que sea pesada y de sangre chinche ese es otro tema, pero es una chica guapísima, es una chica linda. (...) ¿Tú crees que la Fuster (la haga) en un Miss Universo? Es linda, pero no la veo Miss Universo, no da la talla, la belleza de la Fuster es una belleza más común”, mencionó el compañero de Gigi Mitre.

Flavia Laos sobre imitaciones de Luciana Fuster: “Soy una persona que influencia”

La novia de Austin Paolo fue consultada sobre Luciana Fuster. Y es que, la exchica reality tiende a imitar a la modelo. “Cada vez que tú haces algo, aparece Luciana Fuster haciendo lo mismo. Qué es eso, Flavia está allá y Luciana está tocando puertas para entrar también y estar acá”, preguntó uno de los locutores.

Flavia no tardó en responder, aunque desde un inicio indicó que todo sería parte de una coincidencia: “Bueno, muchachos, pueden ser casualidades de la vida también. Hay que dar el beneficio de la duda”, respondió Flavia.