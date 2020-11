Hace unos días, un grupo de manifestantes protestaron frente al departamento de Beto Ortiz ubicado en Miraflores, tras los comentarios que dio en su programa Beto a Saber en relación a los jóvenes que fallecieron en la marcha contra la expreisdencia de Manuel Merino.

En su último programa, el conductor de TV comentó que, detrás de las manifestaciones en su contra, existe un grupo de infuencers que fomentan el maltrato sicológico en redes sociales y la violencia.

“Nadie le niega merito a esos jóvenes que salen a pelear (...) No estamos acá en contra de la lucha de nadie, sino contra quienes azuzan y lo hace desde el extranjero” , comentó Beto.

Luego continuó con: “esos ‘che guevara’ que lo hacen sentados en su casa y desde su computadora están agitando a los cholitos que salen y se matan para que llegue al poder el grupo que les paga a estos influencers”.

BETO ORTIZ RESPOMSABILIZA A PERIODISTAS, EMPRESARIO Y ACTORES POR ATAQUES

Ortiz responsabilizó directamente a Marcos Cifuentes, Claudia Cisneros y Jason Day: “ Desde su teclado, manipulan, conspiran, y hacen que el pueblo se mate en las calles mientras ellos están felices de su vida en su penthouse”.

“Nada de eso no es gratuito, hay algo siempre (...) Es una lástima que estas personas azucen a los jóvenes y desde afuera, lo que me parece doblemente cobarde. Hacerlos desde los Estados Unidos, desde Madrid, me parece cobarde”.