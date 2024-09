Una de las bandas femeninas más representativas de la más reciente generación del k-pop llega por primera vez a nuestro país, se trata de “Billlie” como parte de su esperado tour mundial, “Our FLOWERLD (Billlie’ve You) GRAND AMERICA”. Esta gira marcará la primera visita de la banda a Latinoamérica.

“Billlie”, conformada por Tsuki, Sua, Haruna, Sheon, Soohyun, Siyoon y Haram, fue fundada en 2021 por Mystic Story, gracias a su look y canciones pegajosas, rápidamente se destacó en la escena del k-pop junto al enfoque innovador de su música y el concepto único que explora un universo imaginario lleno de misterio.

Con millones de reproducciones en Spotify, Billlie se ha consolidado como una de las nuevas promesas del K-pop, destacándose por su sonido versátil y propuestas innovadoras. La banda cuenta con cuatro EPs en coreano: “The Billage of Perception: Chapter One”, “The Collective Soul and Unconscious: Chapter One”, “The Billage of Perception: Chapter Two”, y “The Billage of Perception: Chapter Three”.

Su sencillo más exitoso, “GingaMingaYo (the strange world)”, lanzado en febrero de 2022, se volvió viral en TikTok gracias a una presentación icónica de Tsuki. Actualmente, la canción supera los 38 millones de reproducciones en Spotify.

Este tour también marca el regreso de Moon Sua y Suhyeon, quienes estuvieron ausentes por motivos de salud y el luto por el fallecimiento del hermano de Sua, Moonbin.

La cita es el 29 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco, las entradas ya están a la venta en Teleticket.