Black Eyed Peas, una de las agrupaciones más exitosas e influyentes de la música global, regresa al Perú este 02 de septiembre para protagonizar una noche inolvidable en Arena 1 Park.

Después de 15 años de ausencia, la banda estadounidense volverá a encontrarse con sus miles de seguidores peruanos en un concierto que promete hacer vibrar al público de principio a fin.

Reconocidos por transformar la música pop y llevar el hip hop a nuevas dimensiones, Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo regresan con un show cargado de energía, innovación y una producción espectacular que reunirá los himnos que han marcado a toda una generación.

La noche será una verdadera celebración de la música. Los asistentes podrán cantar y bailar al ritmo de éxitos mundialmente conocidos como “I Gotta Feeling”, “Where Is The Love?”, “Boom Boom Pow”, “Pump It”, “Let’s Get It Started”, “Meet Me Halfway”, “Rock That Body” y muchas más canciones que han acumulado miles de millones de reproducciones y siguen conquistando a públicos de todas las edades.

Con más de 30 años de trayectoria y una impresionante lista de éxitos que han marcado la historia de la música contemporánea, Black Eyed Peas se mantiene como una de las bandas más influyentes y exitosas del planeta. Ganadores de múltiples premios internacionales, con millones de discos vendidos y una vigencia indiscutible, su música continúa conquistando a nuevas generaciones alrededor del mundo.

El regreso al Perú tiene además un significado especial. Su última presentación en Lima, realizada en 2010 ante más de 32 mil personas, quedó grabada en la memoria de los fanáticos como uno de los conciertos más impactantes de la década. Quince años después, la agrupación vuelve para reencontrarse con ese público que los recibió con una energía única y que hoy espera con entusiasmo su regreso.

Lima será la primera parada de su esperado recorrido por Sudamérica antes de continuar hacia Brasil para presentarse a la cabeza del ‘Rock in Rio’ uno de los festivales más importantes del mundo. Este hecho convierte a la capital peruana en el punto de partida de una gira que promete hacer historia en la región.

ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE BLACK EYED PEAS

La preventa de entradas inicia este jueves 9 de Julio a través de Ticketmaster.