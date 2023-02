La co-conductora de ‘América Hoy’ Brunella Horna reveló cuánto era la cantidad de dinero que cobraba por animar shows en discotecas y eventos.

Este jueves 23 de febrero, el programa conducido por Ethel Pozo presentó una secuencia acerca de lo que ganarían los ex chicos realitys en sus presentaciones y los requisitos que piden.

Al respecto, la esposa de Richard Acuña también fue consultada, a lo que reveló que solía cobrar 2800 dólares. “Por no hacer nada, porque tú no cantas”, señaló Edson Dávila.

“No, mi canción fue viral, todo el mundo cantaba mi canción. (...) No sé qué hacía la verdad, animaba, supongo. La cantaba toda la hora”, bromeó la modelo.

Brunella Horna revela cuánto cobraba por show

Brunella sobre la posibilidad de participar en el Miss Perú: “Tengo que conversarlo con mi esposo”

Cabe mencionar que la ex chica reality ha revelado haber participado anteriormente en el certamen de belleza, sin embargo, declinó finalmente.

Tras ser consultada si aceptaría volver a concursar por la corona, la modelo confesó no sentirse lista. “La verdad que ni siquiera lo tengo pensado, es una conversación que debo tener con mi pareja, mi esposo, con mi trabajo también, requiere de muchas cosas, la gente no sabe. Él (Richard Acuña) no necesita darme permiso, pero si debo comentarlo con él porque un concurso que requiere de mucho tiempo”, expresó.

