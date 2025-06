Este domingo 29 de junio, Bruno Agostini se sentará en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” y hablará de sus romances con diferentes mujeres de la farándula, entre ellas, Milett Figueroa.

“ Me agarra la mano así. Con lo cariñosa que estaba conmigo y lo bien (...) No te preocupes, vámonos a mi casa, ay Dios mío. Hacíamos el amor de una manera impresionante ”, expresó el modelo español en el avance del programa de Beto Ortiz.

Asimismo, expresará su molestia con la madre de Milett Figueroa: “ Su madre salió en televisión hablando de mí de una manera inadecuada. La próxima que se pronuncie sobre mí, hágalo con respeto ”.

Además, el hermano de Fabio Agostini responderá si tuvo un “choque y fuga” con Melissa Loza: “ Yo nunca he llorado por amor. Me dolió mucho lo que hizo esa mujer ”.

Por otro lado, Bruno responderá si tuvo un romance con Michelle Soifer. “ Una vez fuimos a un bar, yo tenía el celular y me dice: ‘¿Con quién estás hablando?’ y me lo saca. Yo le digo: ‘Yo hablo con quien se me cante y tú estás mal de haber tocado mi teléfono’. Se fue corriendo llorando y entre Alejandra Baigorria y me dice unas locuras “.

Finalmente, Agostini enumeró de quién guarda los mejores recuerdos, colocando en primer lugar a Micheille Soifer y a Vania Bludau al último.